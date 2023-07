VIDÉO - Les loisirs nautiques qui vont vous rafraichir cet été

Sur l'eau, on croise parfois plus insolite. Plutôt que de travailler les bras, certains préfèrent muscler les jambes. Sur la Vilaine, un drôle de peloton fait la course. Vitesse maximale, 10 km/h. Il n'y a pas de risque de se mouiller. Le gérant de ce club de kayak imagine déjà les pistes cyclables aquatiques. D'ailleurs, si c'était possible, Maryse pourrait presque troquer son vélo électrique pour aller travailler en vélo nautique. Mais avant de reprendre la route du travail, profitons d'abord de la douceur de l'été au fil de l'eau.