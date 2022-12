Kylian Mbappé et Lionel Messi : un duo qui sera scruté lors de la finale Argentine-France

Entre Messi et Mbappé, le cœur des Français ne semble pas vraiment balancer. "Mbappé", à l'unanimité, lorsque nous vous avons posé la question. Le duel s'annonce tout de même un peu plus serré entre les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, bientôt 24 ans, impressionne le monde entier par ses accélérations, et ses cinq buts déjà inscrits lors de cette Coupe du Monde.