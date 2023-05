VIDÉO - Kylian Mbappé : la star du PSG s'excuse après une frappe en plein visage d'une supportrice

Elle est venue soutenir le PSG, elle repart avec une accolade de Kylian Mbappé et un maillot de son équipe favorite. Quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre entre le Paris Saint-GermainG et Strasbourg (1-1), qui a permis au club de la capitale de s'adjuger un 11e titre record de champion de France samedi soir, la jeune femme a eu la désagréable surprise de recevoir un ballon en plein visage. En cause, une frappe de l'attaquant star du club de la capitale, alors à l'échauffement sur la pelouse du stade de la Meinau.

Le nez en sang, la spectatrice a été prise en charge par la protection civile. Moment choisi par le nouveau capitaine des Bleus pour aller prendre des nouvelles de sa "victime" et lui présenter ses excuses. Plus tard dans la soirée, Kylian Mbappé est revenu vers elle pour lui offrir un maillot, comme le montrent des images diffusées par le PSG sur les réseaux sociaux.