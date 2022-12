Kylian Mbappé, le joueur que le monde entier nous envie

Avec ses deux buts contre la Pologne, Kylian Mbappé réalise une performance à la hauteur de ses ambitions. À ce rythme, il est parti pour battre tous les records. À 23 ans et à deux Coupes du monde seulement, il a déjà marqué 9 buts, c'est déjà plus que Ronaldo et autant que Lionel Messi, mais ces deux superstars en sont à leur cinquième tournoi mondial.