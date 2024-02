VIDÉO - Kylian Mbappé quitte le PSG : à Paris, "on lui souhaite bon vent"

C'est la fin du suspense. Kylian Mbappé quittera bien le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. C'est l'information la plus commentée du moment, avec notamment la question : quel sera le prochain club de ce champion du monde ?

Faut-il lui dire "adios" ou "au revoir" ? Une certitude : Kylian Mbappé quittera Paris et le Championnat de France de football dès cet été. Dans les cafés et sur les marchés, tout le monde connaît, bien sûr, la star du PSG. Entre déception et compréhension, vous aviez tous un avis ce vendredi matin. "Il nous a tellement donné de coups de main qu'on ne peut que le regretter", réagit, au micro de TF1, la cliente d'un buraliste de Châtillon (Hauts-de-Seine).

Mais où le capitaine des Bleus va aller ? Certains ont déjà une petite idée, et de l'humour : "À Marseille, il va bien foutre le bordel", se marre un fromager. Pour le quotidien espagnol Marca, aucun doute, c'est du sérieux et ce sera l'Espagne, avec ce titre : "Il s'en va, il arrive au Real Madrid". Pas rancunier, un maraîcher "lui souhaite bon vent" parce que "nous, quand on le voit, on le voit français". Alors que pour un retraité, l'attaquant fait "une grosse connerie"...

Sur le marché de la ville de Poissy (Yvelines), où s'entraîne le club de la capitale, personne, en tout cas, ne lui en veut. "Je suis moitié français, moitié espagnol, alors qu'il aille au Real, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire", sourit un retraité. Il restera, de toute façon, un Mbappé à Paris : son petit frère Ethan. Quant à Kylian, on le retrouvera en équipe de France dès le mois prochain, face à l'Allemagne. Ce sera très exactement le samedi 23 mars, à 21h, sur TF1.