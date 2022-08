L'étonnant championnat du monde de boules carrées

Par définition, une boule n’est pas un carré, sauf dans le Haut-de-Cagnes (Alpes-Maritimes). Dans la commune, la boule carrée est, depuis plus de quarante ans, le sport national. Le jeu se joue donc dans la pente à 15% d’une ruelle qui s’anime chaque été, lors du très sérieux championnat du monde. C’est à chaque fois un succès. Cette année, il y a plus de cent participants et autant de spectateurs. Ils sont curieux d’en savoir un peu plus sur la technique.