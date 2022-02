L'interview de Peng Shuai à "L'Équipe", "un exercice schizophrénique pour elle"

Après plusieurs mois d'un silence assourdissant, Peng Shuai s'est confiée au quotidien L'Équipe. Lors d'un dîner, qui a eu lieu "samedi, nous avons pu beaucoup discuter et échanger agréablement", a confié la Chinoise de 36 ans. L'ancienne N.1 mondiale de double, qui en a profité pour annoncer sa retraite professionnelle, a tenté de lever les doutes sur sa situation personnelle et de rassurer la communauté internationale. Sans véritablement convaincre. "Je n'ai jamais disparu, tout le monde a pu me voir", affirme-t-elle. "Je n'ai jamais dit que quiconque m'avait fait subir une quelconque agression sexuelle", ajoute-t-elle, niant avoir été réduite au silence par Pékin.