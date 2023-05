VIDÉO - La Coupe du monde de rugby (en vrai) dans le 13H de TF1 : les petits secrets du trophée Webb Ellis

Cette coupe, inspirée d’un dessin de 1736 réalisé par l’orfèvre Paul de Lamerie, a été fabriquée en 1906 par le joaillier londonien Garrad & Co. Elle est en argent massif, plaqué or 24 carats, et pèse quatre kilos et demi. Elle est décorée d’un masque barbu, un masque de lion et une vigne. Dessus sont inscrits les mots "The International Rugby Football Board" et "The Webb Ellis Cup".