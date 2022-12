Les Bleus touchés par le soutien des Français

Quelques dizaines de mètres plus bas, 50.000 personnes les attendaient depuis deux heures sur la Place de la Concorde (Paris). "On est juste là et on est fiers d'eux, malgré la défaite, on est fiers !", s'exclame l'un des supporters sur les lieux. Rassemblés, agglutinés, perchés, pour les féliciter et remonter le moral des Bleus. "Il n'y pas eu beaucoup de supporters français au Qatar, et c'est pour leur montrer qu'on est là et qu'on était tous là en France", assure une femme dans la foule.

Ils ont passé une petite dizaine de minutes en tout au balcon, avant de retrouver leurs familles pour quelques jours de vacances.