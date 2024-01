VIDÉO - La grande odyssée VVF 2024 : immersion dans cette aventure épique au cœur des Alpes

La Grande Odyssée se tient en ce moment dans les Alpes, de quoi en prendre plein les yeux. Une équipe du 13H TF1 vous fait découvrir une autre facette de cette course, la nuit, quand tout le monde dort dans le grand blanc.

Portés par la vitesse, l'effort et les applaudissements, les musheurs et leurs chiens traversent les plus petits villages de montagne avant de retrouver le silence et la solitude des plaines enneigées. Ce jour-là, ils étaient 23 à se préparer pour la plus belle, mais aussi la plus exigeante étape de la Grande Odyssée.

Eurohounds : ces chiens qui adorent la compétition

Pour Gaël Brossette, 46 ans, c'est une grande première. Dans la vie, il travaille dans la distribution d'eau potable. La course de chiens de traîneau, c'est un rêve d'enfant. "J'avais toujours rêvé d'être musheur depuis tout petit. Je suis né pour avoir des chiens et quelle que soit l'activité qu'on peut avoir, c'est un partage extraordinaire. Ils nous trahissent jamais", s'émeut-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. L'homme vit tout au long de l'année avec ses neuf chiens. Sur la course, il peut compter sur l'aide précieuse de son fils Maël, aux petits soins.

La course de chiens de traîneau est l'un des rares sports mixtes. Sur la ligne de départ figure Cindy Duport, musheuse professionnelle de 27 ans, l'une des favorites. Ses chiens ne sont pas des huskys, mais des eurohounds. "Ce sont des chiens qui sont proches de nous mais qui adorent la compétition, ce sont un peu les "Formule 1" des chiens de traîneau", précise-t-elle. À quelques instants du départ, les chiens et le public trépignent. C'est parti pour 47 km de course. L'étape est longue, tout l'enjeu est de ne pas s'épuiser trop vite.