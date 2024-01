VIDÉO - La Grande Odyssée VVF 2024 : le musher doit "épargner le maximum d’efforts au chien"

L’esprit d’équipe est important dans une course comme La Grande Odyssée VVF. Le musher et les chiens ne font qu’un lors des différentes étapes. Ils doivent surtout être ensemble dans l’effort.

La particularité de La Grande Odyssée VVF est qu’elle se passe principalement en secteur alpin, ce qui signifie que les concurrents vont rencontrer un fort dénivelé. Sur les 360 kilomètres du parcours, on totalise entre 12 et 13 000 mètres de dénivelé, ce qui va demander des efforts aux chiens et aux mushers.

Iker Oskoidi, musher espagnol engagé dans la course, estime que "dans une course très alpine comme celle-ci, c’est toujours mieux d’aider ses chiens". La championne française Cindy Duport ajoute que "dans les montées, le musher va aider les chiens en patinant et en courant le plus possible". Dans les descentes, le musher n’en profite pas pour se reposer, il doit limiter la vitesse des chiens "pour éviter de les mettre dans le rouge et les chutes".

Le respect du chien

Inutile de préciser que tout ça est possible avec un musher sportif et dans une bonne condition physique. "Par respect pour les chiens, on doit s’entraîner pour pouvoir monter au plus vite et leur épargner le maximum d’efforts" explique Stéphane Pla-Nou. "Encaisser des dénivelés, c’est attirant, cela permet de se dépasser, le musher et son attelage" enchérit Rodolphe Lardet.