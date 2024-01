VIDÉO - La Grande Odyssée VVF 2024 : "Si le musher est heureux et gonflé à bloc, les chiens le seront aussi"

La Grande Odyssée VVF est lancée pour une douzaine de jour d’aventure dans les Alpes. Le prologue de cette 20e édition a été donnée samedi à Megève. L’occasion pour les attelages d’entrer dans l’arène en douceur.

Avant de se lancer dans la course, les concurrents de la Grande Odyssée VVF ont pu prendre leur marque en participant samedi au prologue à Megève. Cette avant-course a pour but de faire le spectacle, d’offrir aux spectateurs présents un joli show estime le musher Philippe Desmurger. C’est aussi, selon un autre musher, Yohann Henry, une bonne occasion pour le public de découvrir les attelages. Enfin, dernier avantage de ce prologue, "permettre de se mettre en place, dégourdir les chiens et qu’ils commencent à sentir la neige" affirme le musher Gaël Brossette. Les chiens sont ainsi remis dans la compétition d’une manière progressive.

Tester des choses avant le grand départ

Au cours de ce prologue de La Grande Odyssée VVF, le musher va pouvoir évaluer les chiens : "Ça nous permet de jauger les chiens, le prologue ne comptant pas, on va pouvoir tester des choses" déclare le musher Stéphane Pla-Nou. C’est aussi une manière de faire des réglages, mais surtout, cela permet à ceux qui n’habitent pas la montagne de remettre les pieds sur un traîneau, après un long moment.

Le prologue, qui se tient pour partie en début de soirée, est également un moment magique pour l’ensemble des participants. "Ça booste énormément sur une ligne de départ, et comme le chien est empathique, si le musher est heureux et gonflé à bloc, les chiens le seront aussi" précise Philippe Desmurger.