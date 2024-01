VIDÉO - La Grande Odyssée VVF 2024 : "Une course unique et éprouvante pour les mushers et les chiens"

TF1 INFO vous fait vivre en vidéo La Grande Odyssée VVF 2024. La crème des mushers internationaux s’affrontent dans cette course de chiens de traîneau. Impressions avant de prendre le départ de cette course unique.

La Savoie, La Haute-Savoie et l’Isère sont le théâtre de la Grande Odyssée VVF 2024. Cette course de chiens de traîneau à étapes est unique au monde. Pendant une douzaine de jours, une trentaine d’équipages et un total de 600 chiens s’affrontent quotidiennement sur une distance de 30 à 40 km. La particularité de La Grande Odyssée VVF est l’importance du dénivelé avec un total cumulé de 15 000 mètres.

Une course importante pour tous les engagés

La musher Cindy Duport confirme que la somme de dénivelé rend la course très technique : "On est beaucoup sur des secteurs alpins que l’on ne va pas forcément retrouver sur d’autres compétitions". L’un des vétérans de la Grande Odyssée VVF, Jean Combazard affirme de son côté que c’est "éprouvant physiquement pour les mushers et pour les chiens". Au-delà de son dénivelé, c’est aussi une course importante au niveau du plateau de mushers qui permet à tous les engagés de se mesurer à ce qui se fait de mieux dans les courses de chiens de traîneau.

Un rêve de gosse

La Grande Odyssée VVF, "c’est une aventure : 12 jours avec les chiens, à travers les montagnes et de nouveaux paysages tous les jours, on ne s’en lasse jamais" s’enthousiasme Jean Combazard. Cette course représente aussi un rêve pour de nombreux mushers comme l’explique Cindy Duport, qui n’imaginait pas quand elle était encore enfant pouvoir y participer un jour.

Rendez-vous sur le site de La Grande Odyssée VVF pour suivre la course et consulter les classements.