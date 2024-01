VIDÉO – La Grande Odyssée VVF : "Avant le résultat, il faut que le chien se fasse plaisir"

La Grande Odyssée VVF a pris son élan dimanche à travers les Alpes françaises. L’occasion de se demander ce qui motive les chiens dans cette compétition. Au-delà de celle de courir qui est en eux dès le départ.

Le chien a dans sa nature l’envie de courir, c’est ce que les professionnels appellent le « will to go ». Pour les chiens de traîneau, l’envie est encore plus marquée. Comme le souligne, le musher vétéran Jean Combazard, "dès qu’on sort le harnais et le traîneau, ils sont galvanisés, ils sont chauds bouillants". "On peut leur apprendre beaucoup de choses" constate le musher Stéphane Pla-Nou, "mais la motivation pour courir, ils l’ont en eux à la base".

Une mise en confiance

Si l’envie de courir est presque innée chez les chiens et en particulier les chiens de traîneau, "le réglage d’un bon entraînement, d’une bonne alimentation, d’une bonne hydratation qui crée l’équilibre du chien" rappelle Philippe Desmurger. Yohann Henry ajoute que le chien a besoin "d’être mis en confiance, d’apprendre, d’être réconforté".

Les chiens vivent une aventure

Lors d’une compétition comme La Grande Odyssée VVF, le comportement des chiens n’est pas le même qu’à l’entraînement, ils savent qu’ils sont dans une compétition, mais comme le souligne Jean Combazard, "avant le résultat, il faut que le chien se fasse plaisir". Les chiens sont là pour vivre une aventure, courir entre eux, le musher partage ce moment avec eux. "C’est plus une histoire d’aventure qu’une histoire de compétition" conclue Gaël Brossette.