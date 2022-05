VIDÉO - La lucarne d’Évry part en tournée : relèverez-vous le défi cet été ?

Pour comprendre, il faut revenir deux ans en arrière. Dans un quartier d’Évry-Courcouronnes, en région parisienne, des amis s’amusent à viser une petite fenêtre qui donne sur un local poubelle. L’un d’eux réussit du premier coup et la vidéo devient virale.

Cette lucarne attire alors des milliers de curieux et quelques célébrités, comme l’ancienne star du PSG Nenê, l’acteur Ahmed Sylla ou même le maire de la ville de Poissy. De cet engouement est née l’idée d’une tournée. "On a reçu tout le monde ici, des gens du sud, du nord et donc on va aller vers eux maintenant. C’est à nous d’aller vers eux", affirme Souli, membre de l’association la lucarne d’Évry.