La Marseillaise à pétanque, le rendez-vous des passionnés

Il y a le bruit et le lancé de boule si caractéristique. Les tireurs et les pointeurs se sont donné rendez-vous pour le mondial de la Marseillaise à pétanque. Cette année, 11 000 boulistes s'y sont inscrits. C'est une compétition internationale ouverte à tous. "On peut rencontrer des amateurs comme des professionnels, des femmes comme des enfants. Et c'est ça qui est super. On ne sait pas qui ont va tirer à la prochaine partie", confie un joueur.