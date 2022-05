La renaissance des Canaris à Nantes

À Saint-Denis, au Stade de France et à Nantes (Loire-Atlantique), ce sont les mêmes scènes de joie. Les Nantais ont attendu 22 ans pour goûter à nouveau à l'ivresse d'une victoire en Coupe de France. D'autres, on vécu leurs premières émotions et leurs premières larmes de bonheur. "C'est Nantes quoi ! Elle n'a jamais connu ça donc là, on va pouvoir un peu fêter dans la soirée", lance un supporter.