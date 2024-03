VIDÉO – La réponse maligne de Benitez aux chuchotements entre Blanc et Ronaldo

REAL MADRID – Le coach madrilène a été interrogé au sujet des cachoteries faites entre Laurent Blanc et Cristiano Ronaldo au soir de la défaite des Parisiens en Ligue des champions, mardi dernier.

Cristiano Ronaldo souhaite-t-il ardemment rejoindre le Paris Saint-Germain la saison prochaine ? C'est ce que nombre de supporters du PSG pensent. Encore plus depuis que Le Parisien a révélé vendredi la teneur de l'intrigant aparté qu'ont eu le Portugais et Laurent Blanc à l'issue de la défaite concédée à Bernabeu (1-0) trois jours plus tôt... à savoir : "J'aimerais beaucoup travailler avec vous."



Samedi, à la veille de se déplacer à Séville, le coach des leaders de la Liga a été interrogé sur cette déclaration d'amour supposée. Avec intelligence... Jugez plutôt.



