VIDÉO - L'AS Monaco efface l'obstacle Fenerbahçe de sa route vers la C1

Mal embarqué avec sa défaite (1-2) à Istanbul six jours plus tôt, l'AS Monaco a su renverser la vapeur au terme d'une rencontre irrespirable face à Fenerbahçe. Pour ce faire, le club de la Principauté s'en est remis à un grand Valère Germain et Radamel Falcao qui semble renaître de ses cendres.

Clairement sous-côté en France, l'ancien compère d'Hatem Ben Arfa du côté de Nice à su montrer la voie à ses partenaires d'une puissante frappe à ras de terre parfaitement placée au premier poteau dès la 2e minute (1-0). Falcao a ensuite profité d'une intervention illicite de Kaldirim sur Dirar dans la surface de réparation pour doubler la mise sur penalty (2-0, 18e).