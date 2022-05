Le championnat de France du clergé à vélo

Dans le public, les membres du clergé sont intraitables. Les vacanciers, eux, n'en croient pas leurs yeux. "On est au camping d'à côté. Quand on a vu ça, on s'est dit, il faut aller voir", lance une spectatrice. A l'arrière du peloton, le père Vigne, 81 ans, doyen de la course. Cela fait plus de 40 ans qu'il pédale tous les dimanches. "Si je n'avais pas la foi, je ne partirais pas. Je resterais dans le fauteuil-là", confie-t-il. Fiers de leurs exploits, les prêtres se sont donné rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle course dans le Poitou.