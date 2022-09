VIDÉO - "Merci le PSG" : le char à voile n’a jamais eu autant le vent en poupe

Et depuis lundi, le nombre de visiteurs du site de la Fédération française a bondi. Une aubaine pour la discipline, surtout en plein mois de septembre. "Il y a des forums pour les inscriptions au sport un peu partout dans les villes, or on est en plein de dedans. Pour nous, ce n'est que du bonheur. C'est une bonne pub", se réjouit Jérémy Devin, entraîneur.

En France, on compte 2000 licenciés de char à voile, contre plus de deux millions pour le football. Alors, pour tous les amoureux de ce sport de glisse, ce n'est pas une polémique, mais que du positif. "C'est un sport très confidentiel. Que ça soit mis en lumière comme ça ne peut que nous faire du bien et amener les gens au char à voile. Ça fait plaisir", commente Paul Fournier, moniteur.