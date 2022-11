VIDÉO - Le sublime coup franc de Sabiri, la lucarne d’Aboukhlal… Revivez les buts de Belgique-Maroc

Vingt minutes plus tard, alors qu’il ne restait plus que trois minutes de jeu dans le temps additionnel, Zakaria Aboukhlal est venu assommer la Belgique. Après un long dégagement du gardien marocain, Axel Witsel manque son contrôle et permet à Hakim Ziyech de récupérer le ballon au niveau de l’entrée de la surface de réparation. Après une incursion dans la surface belge, l’attaquant marocain élimine Timothy Castagne et centre en direction du premier poteau. Zakaria Aboukhlal reprend ce ballon en armant une frappe du pied droit qui vient se loger dans la lucarne du but de Thibaut Courtois.

Voir le but de Zakaria Aboukhlal :