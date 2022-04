Le dopage s’installe dans le sport amateur

Ces substances illégales sont fabriquées en Europe de l’Est ou en Asie, vendues en ligne et distribuées en France par des intermédiaires. Si la majorité des ventes se fait via Internet, certains réseaux fonctionnent plus localement, notamment dans les salles de sport. Comme celui mis au jour en 2021 par la brigade de recherche de Brignoles. Et toujours l'année dernière, la douane française a saisi plus de 200 000 comprimés et fioles. Et c’est seulement la face visible du trafic des produits dopants.