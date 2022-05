Le funambule Nathan Paulin bat un nouveau record du monde au Mont-Saint-Michel

Le jeune funambule est l’auteur de nombreuses traversées vertigineuses. Jusqu'ici, la plus marquante était celle entre la tour Eiffel et le théâtre Chaillot au Trocadéro, réalisée en septembre dernier à l'occasion des journées du Patrimoine. Il avait ainsi parcouru 670 mètres à une hauteur comprise entre 60 et 70 mètres, soit le record de la plus longue traversée en milieu urbain.