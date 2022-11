VIDÉO – Le haka impressionnant des Néo-Zélandaises lors de la finale du Mondial de rugby

Pour beaucoup de Néo-Zélandais, le haka des joueuses de la sélection nationale lors de ce mondial de rugby était le plus beau haka de tous les temps. Il est important de rappeler que les deux équipes nationales de rugby réalisent cette danse avant chaque début de match. Pour les hommes, le Ka Mate ou le Kapa o Panga et pour les femmes, c’est le Ko Uhia Mai depuis 2009.

"Elles font aussi appel aux déesses de la culture maorie, parlent des montagnes, des lacs et des rivières. Elles se présentent comme les femmes porteuses de l’avenir et du futur de l’humanité. C’est quelque chose de très identitaire et ancestral", a expliqué un journaliste néo-zélandais.