VIDÉO - Le lapsus gênant de Cristiano Ronaldo, accueilli en rock star en Arabie Saoudite

"Pour moi, ce n'est pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud", s'est ainsi défendu l'ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid devant les journalistes, sans que personne ne le reprenne. "Je voulais un changement et pour être honnête, je ne me soucie pas de ce que disent les gens", a-t-il continué. "J’ai pris ma décision et je suis vraiment très heureux d’être ici", a encore insisté le joueur.