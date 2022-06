Le Mans retrouve enfin ses 24 Heures

Dans la commune, les spectateurs touchent du doigt leur rêve de vitesse et de succès. Tout le monde aimerait sauter le pas et devenir un champion. "C'est la plus grande course du monde. À chaque fois que j'arrive sur le circuit, c'est la même émotion", explique Patrick Pilet, pilote "IDEC Sport". C'est le même parfum, un peu percé que les pilotes perçoivent en roulant.