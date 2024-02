Le nageur de l'extrême "Stève le Phoque" signe un nouvel exploit dans les eaux glacées de l'Antarctique

Le nageur de l'extrême Stève Stievenart, alias "Stève le phoque", annonce ce lundi avoir accompli un nouvel exploit. Vêtu d'un simple maillot de bain, sans combinaison, ce Français originaire du Pas-de-Calais a nagé ce week-end dans les eaux glacées de l'Antarctique.

Il est surnommé "le Phoque" à juste titre. Une apparence ronde, un régime alimentaire semblable au mammifère, et surtout une aisance dans des mers plutôt froides. Spécialiste des traversées de la Manche, Stève Stievenart a réussi un nouveau défi ce week-end : nager sans combinaison, comme à son habitude, dans l'eau à 1°C de l'Antarctique.

J'ai pris beaucoup de plaisir même si (...) tu as les mains et les pieds qui gonflent très rapidement et c'est très douloureux. Stève Stievenart

En compagnie d'autres nageurs, l'homme de 46 ans, résident à Wimereux (Pas-de-Calais), a nagé ce 24 février "un kilomètre à proximité de Port Lockroy, base scientifique anglaise, dans une eau à 1°C et un extérieur à 0°C, dans un temps de 19 minutes et 46 secondes", indique-t-il ce lundi dans un communiqué.

"J'ai pris beaucoup de plaisir même si (...) tu as les mains et les pieds qui gonflent très rapidement et c'est très douloureux", ajoute-t-il. Deux semaines plus tôt, Stève Stievenart avait réussi un premier exploit en traversant le Canal de Beagle du Chili à l'Argentine (1,7 kilomètre en 46 minutes) à l'extrême sud du continent américain, dans une eau à environ 8°C.

Sa nage en Antarctique parmi les glaciers et les pingouins s'ajoutent à un palmarès déjà bien garni : Stève Stievenart a traversé six fois la Manche, considérée comme l'Everest de l'endurance en eau libre, dont une fois en aller-retour, devenant le premier Français à y parvenir, et une autre en hiver, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.