Le tour du Mont-Blanc en moins de 20 heures

Mi-homme, mi-dieu de la course, Kilian Jornet était ici sur son terrain de jeu favori, de jour comme de nuit. Il n'a pas flanché, même en étant positif au Covid. L'Espagnol de 34 ans est capable de grimper l'Everest à la vitesse d'un sprint. Alors quand cette course, l'une des plus dures au monde, est une souffrance pour le commun des mortels, lui, est heureux comme un gamin.