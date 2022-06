Léon Marchand, un nageur en or

On a réussi à joindre l’un de ses entraîneurs à Budapest. Il était aussi très ému. "Cela faisait onze ans que je l’ai entraîné. Et là, on continue à être ensemble, bien entourés, avec sa famille. Il s’est construit au fur et à mesure et puis aujourd’hui, il explose", explique-t-il. C’est sans doute le début d’une immense carrière. Avec déjà trois médailles et deux titres mondiaux, Léon Marchand peut s’accrocher à son rêve de médailles olympiques aux Jeux de Paris dans deux ans.