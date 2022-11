Les Bleues s’inclinent avec panache

Les plus chaudes accolades et les plus belles embrassades ne suffisent pas dans ces moments-là. Même une émouvante et dernière Marseillaise entonnée dans l'Eden Park d'Auckland. Pour une pénalité manquée à une minute de la fin, que la défaite est amère. Pour un tout petit point, que l'élimination est douloureuse, 25 à 24 pour la Nouvelle-Zélande.