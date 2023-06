Les fondus du "stock-car"

Des Renault Super 5, des Peugeot 104 ou 206, ces voitures très populaires dans les années 80 et 90 font le bonheur de passionnés, qui les retapent pour les exploser le week-end, dans une ambiance de fête foraine. Ils sont amateurs de "stock-car". Il y a ceux qui doivent faire le plus de tours possible sur un petit circuit en terre et ceux qui tentent de faire le plus de tonneaux possibles.