Les Français fiers des Bleus : "J'ai rarement vécu quelque chose comme ça"

Partout en France, vous avez frissonné et êtes passé par toutes les émotions. "Quand on est remonté à un score de 2-2, puis 3-3, on ne s'entendait plus. J'ai rarement vécu quelque chose comme ça", raconte cet habitant, encore tout ému. Alors, oui, les Bleus n'ont pas décroché la troisième étoile, mais cette finale, vous vous en souviendrez longtemps. "Il y a des défaites qu'on préfère oublier à tout prix, et il y a celles dont on se souvient encore des années plus tard, car ce sont des matches références", confie un Lillois.