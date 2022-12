VIDÉO - Du vestiaire au retour à l'hôtel : les images de la fête des Bleus après France-Maroc

Ils ont chanté, dansé, exulté. Comme à chaque fois, ça a commencé dans les vestiaires, sauf que cette fois, un président de la République s'est invité : "Vous étiez formidable, une fois encore", a souri le chef de l'État. Olivier Giroud résume parfaitement la situation : "On est en finale !". Et Emmanuel Macron fixe le cap : "Dimanche, on est là, et vous la gagnez une fois encore les mecs".