VIDÉO - Les images du retour des handballeurs français champions d'Europe à la Gare du Nord

Les joueurs de l’équipe de France de handball viennent d’arriver à Paris ce lundi 29 janvier. La veille au soir, les Bleus ont remporté le titre de champion d'Europe pour la quatrième fois de leur histoire. De nombreux supporters les attendaient sur le quai.

C’est un supplément bagage qui n’encombrera personne. Ce lundi 29 janvier, l’équipe de France masculine de handball est rentrée d’Allemagne avec, dans ses valises, un titre de champion d’Europe, grâce à une victoire au bout du suspense et de la prolongation en finale face au Danemark (33-31). Les Bleus n’avaient plus été sacrés à l’échelle continentale depuis dix ans.

Sur le quai de la Gare du Nord à Paris, Nikola Karabatic n’est pas peu fier de montrer sa médaille à la caméra de TF1. "Ce qui la différencie des autres, c’est que je l’ai gagnée lors de ma dernière saison, confie celui qui en avait déjà remporté trois, la première en 2006, égalant un record. Des émotions comme ça, on les savoure encore plus quand on sait que la fin est proche."

La simple présence des champions fait le bonheur des supporters venus les accueillir. "Ce sont des ambassadeurs du handball, lance l’un d’eux, drapeau tricolore sur les épaules. On est fiers de leurs résultats." De bon augure à six mois des JO de Paris l’été prochain, durant lesquels l’équipe de France remettra, cette fois, son titre olympique en jeu. Sans avoir besoin de voyager.