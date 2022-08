Les sports nautiques dans le vent

Peut-être, pensiez-vous que les vacances étaient faites pour se reposer. Et bien, vous aviez tout faux. Initions-nous à la voile. Nous sommes nombreux à vouloir essayer. A croire que les plus sportifs se sont tous donné rendez-vous ce mardi matin. De l'impatience et surtout un peu de stress... les consignes du moniteur ne vont pas forcément aider à les faire baisser.