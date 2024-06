C'est la fête à Saint-Etienne (Loire), car le club mythique des Verts va enfin retrouver l'élite. Les supporters et toute la ville sont en ébullition après deux années en Ligue 2.

Les joueurs stéphanois ont été accueillis comme des rockstars. Il est minuit dans la nuit de dimanche à lundi, et les supporters sont à l'aéroport pour célébrer le retour des Verts. Saint-Étienne est en effervescence : "Extraordinaire. Je n'ai plus les mots. Je suis tellement content de voir Sainté en Ligue 1 que je n'ai plus les mots", confie un supporter ravi.

Au coup de sifflet final, des milliers de supporters célèbrent le retour des clubs parmi l'élite : "La montée est incroyable, on attend ça depuis tellement de temps. Ça fait deux ans qu'on attend ça. Et là, aujourd'hui, on l'a. Le peuple stéphanois est en extase", s'enthousiasme un autre. C'est toute la ville qui fête son équipe. Certains sont même venus en famille.

Après l'euphorie, ce lundi matin, certains sont encore sur leur petit nuage. C'est une nouvelle page de l'histoire pour cette équipe iconique, dix fois championne de France. "C'est très important pour la ville de Saint-Étienne, ça redore un peu son image", nous dit un passant. "On vit football ici, on a le cœur vert, il faut s'en rendre compte !", témoigne un autre.

Le paradis vert fait la fierté des Stéphanois qui savourent ce moment. "Ça met du baume au cœur, ça faisait tellement d'années qu'on n'avait pas eu ça", affirme le client d'un café soulagé. Un nouveau départ prometteur pour la deuxième équipe la plus titrée du pays.