VIDÉO - Lionel Messi sifflé pour son dernier match avec le PSG : "Il aurait pu finir en beauté mais il passe à côté"

Le septuple Ballon d'Or a reçu des salves de sifflets à plusieurs occasions. D'abord, lors de l'annonce du 11 de départ pour le dernier match de la saison contre Clermont. Ensuite, au moment où l'équipe a soulevé la Coupe, malgré sa défaite (2-3) et une saison sans saveur. Il faut dire que l'arrivée de Lionel Messi, il y a deux ans, était censée enfin faire gagner le club parisien en Ligue des champions. Or le club reste sur deux éliminations de rang en huitièmes de finale, finalement plus proche de la régression que de la progression.