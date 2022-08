Ligue des champions : le Real Madrid humilié à domicile par les Moldaves du Sheriff Tiraspol

Côté madrilène, cette défaite historique - malgré une nette domination (31 tirs à 4, 3.21 expected goals à 0.35) - risque de laisser des traces. À l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a néanmoins privilégié la thèse de l'accident. "C'est difficile d'expliquer cette défaite vu le match qu'on a joué", a affirmé l'entraîneur italien. "On a perdu parce qu'on n'a pas eu de chance et à cause de petits détails", a-t-il ajouté.