Coupe du monde : Lionel Messi n'a jamais aussi bien porté son nom

Pendant 17 ans, son club de cœur est le FC Barcelone. C'est sous ses couleurs qu'il remporte quatre Ligue des champions. Lionel Messi, c'est aussi le joueur qui a reçu le plus de Ballon d'or. Il a été élu meilleur footballeur du monde à sept reprises. Ne manquait donc plus qu'une Coupe du monde, d'autant plus que l'attaquant avait une revanche à prendre après la défaite en finale contre l'Allemagne en 2014. Mission accomplie !