Lycéen et champion du monde

Ses succès, il les a construits chez lui, en Corse, dans une piscine où il était d'abord venu pour suivre sa cousine quand il avait neuf ans. Alexandra Mondoloni, entraîneur du club "Aqua Synchro Bastia", l'avait accueilli, alors qu'il savait à peine nager. "Je m'en souviens très bien, parce qu'il avait même participé à notre premier gala et on se demandait si on n'allait pas plonger pour le récupérer", raconte-t-elle.