VIDÉO - Marathon de Paris : Charly et Barbara, les doyens stars de la 46ᵉ édition de la course

Du haut de leur grand âge, ils ont illuminé les rues parisiennes malgré la grisaille. Ce dimanche 2 avril, se tenait la 46ᵉ édition du Marathon de Paris. Charly, le plus ancien des papys et Barbara, la plus âgée des mamies, ont, une nouvelle fois, repoussé leurs limites. "C'est du délire, j'en pleure", témoigne Charly, au micro du 20H de TF1, après une avalanche de marques d'affection durant les 42,195 km de la course. Barbara, de son côté, avait des fourmis plein les jambes avant même le début de la course. Tout au long du parcours, leurs prénoms sont scandés par les autres coureurs et les spectateurs.

"Elle est toujours comme ça dans la vie : volontaire. Elle n'a jamais abandonné", explique le mari de Barbara Humbert, 83 ans. Au total, il aura fallu, 7 heures et 22 minutes à Charly pour faire son marathon, une petite heure de plus par rapport à sa consœur. Cette dernière prévient : elle remettra ça en 2024, "ce sera le 59ᵉ", annonce-t-elle.