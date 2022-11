Mascottes des JO : que signifient les bonnets phrygiens ?

De même, il fut repris comme symbole de liberté à la Révolution française. Le bonnet phrygien aurait été choisi en souvenir des esclaves romains affranchis que l'on coiffait de ces chapeaux. Dès lors, il devient le symbole de la République française et l’un des attributs de Marianne. On le retrouve également dans le célèbre tableau d’Eugène Delacroix La liberté guidant le peuple. Plus récemment, le bonnet phrygien a été repris comme symbole révolutionnaire par les Gilets jaunes.

"On a eu envie de se démarquer et de ne pas choisir un animal mais un idéal", a expliqué ce lundi Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris. Celui-ci a déjà enfourché la rhétorique républicaine et révolutionnaire pour le tracé du marathon, qui empruntera le trajet de la marche des femmes du 5 octobre 1789.