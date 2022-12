VIDÉO - France-Maroc (2-0) : ce but de Randal Kolo Muani qui permet aux Bleus de respirer

L’attaquant du Paris Saint-Germain enchaîne les dribbles face à la défense du Maroc, qui contre la frappe.

Et comme lors de l’ouverture du score signée Theo Hernandez, Randal Kolo Muani, quarante-quatre secondes après son entrée sur la pelouse à la place d’Ousmane Dembélé, est seul au second poteau. Le ballon arrive dans les pieds de l’attaquant de l’Eintracht Francfort qui n’a plus qu’à le pousser au fond des filets, devant un Yassine Bounou battu.

Randal Kolo Muani devient ainsi le troisième remplaçant le plus rapide à inscrire un but en Coupe du monde, derrière Richard Morales avec l'Uruguay en 2002 (16 secondes) et Ebbe Sand avec le Danemark en 1998 contre le Nigeria (26 secondes).