Kylian Mbappé, 24 ans seulement et déjà dans la légende

Exceptionnel, phénoménal, légendaire... les mots ne suffisent plus à décrire l'exploit Mbappé. À des milliers de kilomètres, il déclenche des scènes de joies et de folies de tout un peuple, des millions de Français qui vibrent à l'unisson. "Il nous a ramenés dans le match à un moment où on n'y était pas du tout. C'est un grand joueur. Il a encore beaucoup de choses à montrer dans le football", a confié le défenseur Raphaël Varane.