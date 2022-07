VIDÉO - Sur LCI, Michel Platini exclut de revenir dans les instances du foot : "Ce monde ne m'intéresse plus"

Après plus de six ans d'enquête et deux semaines de procès pour escroquerie en Suisse, Michel Platini a été acquitté, tout comme l'ancien président de la Fifa Sepp Blatter. Il avait comparu pour avoir "obtenu illégalement, au détriment de la Fifa, un paiement de deux millions de francs suisses" (1,8 million d'euros) en sa faveur. Invité de LCI ce vendredi, Michel Platini assure que cette décision "n'est pas une surprise".

"Je sais ce que j'ai fait et pas fait", indique-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Vu tous les mensonges et calomnies, (son acquittement) a été une surprise pour pas mal de gens, mais pas pour le grand public", poursuit l'ancien président de l'UEFA. "Dans la rue, les gens n'ont jamais cru en cette histoire. C'est ma grande victoire." Michel Platini veut désormais comprendre "pourquoi cela s'est passé comme cela" pour faire en sorte "que cela ne se reproduise plus dans le futur". En ce sens, le triple Ballon d'or a déposé plainte "en France et en Suisse pour connaître la vérité".