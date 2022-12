Ministre, acteur, musicien : les autres talents du roi Pelé

C'est aussi un acteur engagé sur le terrain politique. Il est désigné citoyen du monde en 1977, par l'Organisation des Nations unies. Il en devient ambassadeur et multiplie les actions humanitaires. En 1995, il est nommé ministre des Sports et devient le premier homme noir à accéder à une telle responsabilité au Brésil. Engagé jusqu'au bout, Pelé gardait un œil avisé sur l'actualité et avait récemment appelé à la fin de la guerre en Ukraine.