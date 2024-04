VIDÉO - "Mon dos va bien, mon ego, lui..." : le plongeur Alexis Jandard chute en pleine inauguration du Centre aquatique olympique

Médaillé mondial en 2022, le plongeur Alexis Jandard, qualifié aux prochains JO de Paris, était invité à inaugurer le nouveau Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Mais, au moment de réaliser sa figure, le spécialiste a finalement... glissé malencontreusement sur le plongeoir. La vidéo de sa chute, devenue virale, a amusé le sportif sur les réseaux sociaux.

Alexis Jandard préfère en rire. Ce plongeur, qualifié pour les prochains Jeux olympiques de Paris, a attiré tous les regards vers lui lors de l'inauguration du Centre aquatique olympique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ce jeudi. Le président de la République Emmanuel Macron, présent sur place pour l'occasion, a ainsi pu assister à un court spectacle pour célébrer la fin de la construction de cet immense bassin, qui accueillera les épreuves de plongeon, de water-polo et de natation artistique lors des JO cet été.

Lors de ce cérémonial, trois plongeurs de haut niveau sont invités à effectuer une figure au-dessus de la piscine. Si tout se passe pour prévu pour Jules Bouyer et Gwendal Bisch, deux autres spécialistes français qualifiés pour la compétition olympique, Alexis Jandard, lui, glisse malencontreusement au moment de prendre son appui sur la planche. Avant de chuter, sans parvenir à réaliser son acrobatie au-dessus de l'eau.

Un plongeur chute lors de l'inauguration de la piscine olympique Source : TF1 Info

"Ce sont des choses qui arrivent", explique le plongeur

Sur les réseaux sociaux, la vidéo a amusé de nombreux internautes. Sur X, la "Fédération de la Lose", compte humoristique qui recense les plus beaux échecs des sportifs français, a lui aussi relayé la séquence... et même obtenu la réponse du principal intéressé. "Merci pour la force ! Pour info, mon dos va bien, mon ego, lui...", a répliqué avec malice Alexis Jandard sur son compte. "Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, ça s'est passé aux yeux de toute la France et du Président", a-t-il ajouté un peu plus tard, interrogé par France inter.

Durant les prochains JO, les épreuves de plongeon se dérouleront du 27 juillet au 10 août.