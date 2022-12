Mondial 2022 : 24h avant Angleterre-France, les supporters des Bleus se préparent pour le match

Dans ce bar aussi, on se prépare. Pour la première fois, les supporters ne se retrouveront pas sur une terrasse ensoleillée, mais dans un chapiteau installé pour l'occasion. "On est au taquet, on a installé la télé. Les autres arrivent avec les fûts, on prépare tout", lance un organisateur. Mais s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est la bière. Franck Deffenain, gérant, attend une livraison de 500 litres. "On prévoit beaucoup. On ne veut pas tomber en rupture parce qu'on sait que si on gagne, ça va être une grosse fête".