Mondial 2022 : à Doha, les supporters des Bleus prêts à rester à tout prix

Des supporters désirant rester le plus longtemps possible, comme Christophe. Deux nuits passées dans cet équivalent de chambre d'hôtes à 75 euros la nuit et ce n'était pas prévu : "Franchement, il y a le prix de l'hôtel qui montait avec l'offre et la demande à 500, 600, 700 euros la nuit. Je m'étais dit que j'allais rester dix jours. Je ne pourrai pas faire le Mondial". C'était sans compter sur le côté débrouillard de ce gérant de PME. Dès ce jeudi soir avec son ami, il sera hébergé par des locaux rencontrés la veille. Le billet d'avion, lui, est perdu.